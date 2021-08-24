Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
ABONE OL

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Türkiye'den hangi sporcular yarışacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. Peki Türkiye'den hangi sporcular yarışacak? İşte paralimpik olimpiyatları hakkında detaylar...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Türkiye'den hangi sporcular yarışacak?

16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni TSİ 14.00'te Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Oyunlarda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.

Müsabakalar ise 25 Ağustos Çarşamba günü golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'yi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç ve masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek Neslihan Kavas, oyunlara 5. kez katılacak.

Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli formayı giyecek sporcular ve branşları şöyle:

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57)

Atıcılık: Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan

Badminton: Zehra Bağlar, Emine Seçkin

Halter: Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar

Okçuluk: Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun

Tekerlekli sandalye tenis: Fatma Büşra Ün

Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya

Yüzme: Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu

Tekerlekli sandalye basketbol: Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy

Masa tenisi: Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan

Atletizm: Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün

Görme Engelliler Spor Federasyonu (21)

Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler

Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara

Judo: Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi

Atletizm: Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu

Para tekvando

Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (3)

Atletizm:

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo Olimpiyatları tarihe geçmiştir"
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI "Tokyo Olimpiyatları tarihe geçmiştir"
Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anıtkabir'i ziyaret etti
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Busenaz Sürmeneli, Anıtkabir'i ziyaret etti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurlandı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Yolunuz açık olsun!
Paralimpik yüzücülerin Tokyo 2020'de hedefleri büyük
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Paralimpik yüzücülerin hedefleri büyük
Paralimpik milli masa tenisçiler, Tokyo'da kürsüye çıkma peşinde
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da kürsüye çıkma peşindeler
Takashi Kawamura kendine ceza verilmesini istedi!
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI "3 aylık maaşımı kesin"
Polonyalı atlet Andrejczyk, bir bebeğin kalp ameliyatı için olimpiyat madalyasını açık artırmada sattı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Bir bebeğe yardım için madalyasını sattı!
Uganda, olimpiyat madalyası getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Uganda'dan madalyalı sporculara ödül
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli yurda döndü
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Busenaz Sürmeneli yurda döndü
Tokyo'da VakıfBank'tan 13 oyuncu
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da VakıfBank'tan 13 oyuncu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.