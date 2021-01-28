Paranın devrimi 0:00 / 0:00

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Akademisyen Lana Swartz, makro ekonominin en önemli göstergesi olan paranın gelişen teknolojilerle birlikte değişen kimliğini ele aldığı 'Para Devrimi' adlı kitabında, paranın sadece bir ödeme aracı değil aynı zamanda yeni iletişim mecrası olduğunu tespitleriyle ortaya koyuyor.

Gelişen teknolojilerin etkisiyle hayatımızda yer edinen yeni finansal teknolojilerin geleneksel teknolojilerin yerini almasıyla hayatımızda yaşanan değişimlere projeksiyon tutuyor.

Dünden bugüne uzanan para devrimini tarihi açıdan ele alan yazar, bugünün teknolojilerinde 'Fin-tek' start-up'lardan, kripto paralara kadar uzanan görünmez teknolojilerin yarattığı değişimi gözler önüne seriyor.

Akademisyen Lana Swartz, Fups Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tosmur'un önsözüyle raflardaki yerini alan kitabında, yaşadığımız para devrimini tarihi açıdan ele alırken, paranın bir iletişim mecrası olduğunun altını çizerek okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Nakit, kart, aplikasyon ya da kripto paranın bizi topluma entegre eden ya da toplumun dışına iten enformasyon kaynağı olduğunun altını çizen yazar, yeni teknolojileri kullanarak yapılan en basit ödemelerin bile yarattığı etkiye dikkat çekiyor.

Lana Swartz, kitabında "Paranın yeni biçimleri yeni kimlik, yeni topluluk, yeni güç formlarını da beraberinde getirir" görüşünden yola çıkarak paranın ulus devletlerin sembolü olarak kalıp kalmayacağı sorusunun cevabını arıyor. Yeni nesil mobil ödeme sistemleri olarak tanımlanan dijital cüzdanlar aracılığıyla yapılan para transferleriyle elde edilen geliri, çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor.