Bursalı yamaç paraşütçüleri Kerem Dinçer ve Şahin Yılmaz ile atlayış yapan davulcu Fatih Bozkuş ve zurnacı Ali Söngüt'ün 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yaptığı gösteri anbean kameralara kaydedildi.

İHA'nın haberine göre çocukluğundan itibaren uçmayı hayal ettiğini dile getiren davulcu Fatih Bozkuş, "Davullu, zurnalı bir uçuş yapmak istedik. Denedik çok da güzel oldu. Bunun heyecanı bir başka. Paraşütçü arkadaşlara davul ve zurna ile eşlik ettik. Hayatta yaşanacak en güzel duygulardan birisini yaşadım. Gökyüzünde davul zurna çalmak daha bir başka. Bu da heyecanıyla bir bütün oldu" dedi.

Zurnacı Ali Söngüt ise, ilk binişte korktuğunu belirterek, "İlk bindiğimizde dedim ben nereden bindim buna. Heyecandan zurna çalmayı bırakmıyorum. Korkudan aşağı hiç bakamadım zaten" dedi.

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İniş yaptıkları sırada yaşadığı zorluğu da anlatan Söngüt, "Davulcu rahatlıkla indi. Ancak biz ağaca doğru gidiyorduk. Birden aklıma Cünet Arkın'ın Battal Gazi filmleri aklıma geldi. Ağaca tekmeyi bir vurdum biz yan tarafa düştük. Kolumda hafif sıyrıklar oldu. Çok güzel bir uçuş oldu" ifadelerini kullandı.