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        Haberler Spor Futbol Paris Saint-Germain: 4 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Paris Saint-Germain: 4 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Real Madrid ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Fransa ekibi PSG, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak final biletini aldı. PSG'nin gollerini; 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı. Paris Saint-Germain finalde Chelsea ile karşılaşacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 00:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:06
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        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

        ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 24. dakikalarda Fabian Ruiz, 9. dakikada Ousmane Dembele ve 87. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte PSG, finale uzanırken; Real Madrid ise turnuvaya veda etti.

        ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

        Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

        FİNALDE RAKİP CHELSEA

        PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak.

        Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

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