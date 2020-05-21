Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaParis'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti - Haberler
ABONE OL

Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Macron ve hükümet karşı sloganlar atarak, pankartlar taşıdı. Eylemciler, kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi ve imkanların iyileştirilmesini talep etti.

Fransa
AA

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Paris'teki Robert Debre Hastanesi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Eylemciler, kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi ve hastanelerde imkanların iyileştirilmesini talep etti.

Maaşlara zam yapılması da istenilen eylemde 3 kişinin gözaltına alındığı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 50 kişiye para cezası verildiği belirtildi.

Sarı yelekliler de gösteriye katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sağlık çalışanları, bir yıldan fazla bir süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Libya ordusu, 72 saatte üç beldeyi Hafter milislerden kurtardı
DÜNYALibya ordusu, üç beldeyi daha Hafter milislerden ...
ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize açıldı
DÜNYAABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize açıldı
Trump, Rusya ile yapılan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor - Haberler
DÜNYATrump açıkladı: Rusya ile anlaşmadan çekiliyorum
Rusya, ABD’nin Kovid-19 yardımını "samimi jest" olarak kabul etti - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD'ye 'samimi jest' yanıtı
BM'den Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarına inceleme - Haberler
DÜNYALibya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarına inceleme!
Libya'da Kaddafi yanlıları Hafter'e desteğini çekiyor
DÜNYALibya'da Kaddafi yanlıları Hafter'e desteğini çekiyor
İtalya Başbakanı Conte: "Koronavirüs aşısı bulununcaya dek bekleyemeyiz" - Haberler
DÜNYAİtalya Başbakanı'ndan "Aşıyı bekleyemeyiz" ...
Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal etti, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı - Haberler
DÜNYAKarantinayı ihlal eden belediye başkanından ölü ...
Çin'de yeniden ortaya çıkan koronavirüsün kuluçka süresi uzadı - Haberler
DÜNYAYeni vakaların görüldüğü Çin'de endişelendiren uyarı!
Son dakika... İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı!
DÜNYAABD'de koronavirüs bilançosu artıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X