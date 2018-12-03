Fransa, ülkede on yıllardır görülen en şiddetli protesto dalgasıyla sarsılıyor.

Akaryakıt fiyatlarının son 12 ayda yüzde 23 oranında zamlanması nedeniyle başlayan gösteriler, kısa süre içerisinde kitleselleşerek Macron hükümetinin ekonomik reformlarına ve hayat pahalılığına karşı çıkan on binlerce kişiyi sokağa döktü.

İlk olarak 17 Kasım'da başlayan gösterilerde, geçtiğimiz Cumartesi günü en şiddetli sokak çatışmalarının yaşandığı gün oldu. Şanzelize Caddesi'ndeki sembolik Zafer Takı'nın önünde buluşan göstericiler, Zafer Takı'nın içerisinde bulunan müzeye de zarar verdi. Kentte yaşanan olaylarda 100'den fazla araç yakıldı, birçok işyeri ve mağaza zarar gördü.

Cumartesi günü Zafer Takı'nın çevresinde yaşanan çatışmaların şiddeti polis kamerasına da yansıdı.

PARİS'TEKİ GÖSTERİDE POLİSTEN TÜFEK ÇALINDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolara karşılık geri adım sinyali vermezken hükümete protestocularla diyalog kurulması çağrısı yaptı. Ancak Sarı Yelekler hareketinin bir yönetim kademesi ve temsilcilerinin bulunmaması hükümetin diyalog arama çalışmalarının önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Hükümetten Pazar günü yapılan açıklamada olağanüstü hal ihtimalinin gözardı edilmeyeceği belirtildi.

Eylemcilerin genel profili orta yaş, beyaz, taşralı olarak tarif ediliyor. Sarı Yelekliler, siyasi partiler ve sendikalarla işbirliğine yanaşmasa da ülkedeki radikal sol ve radikal sağ partilerin desteğini kazanmış durumda.

Cumartesi günkü gösteriler öncesinde yapılan anketlere göre, Sarı Yelekliler'in taleplerine halk desteği de yüzde 80'leri aşan bir seviyede seyrediyor. Fransa tarihinin en düşük memnuniyet oranlarından birine sahip olan Emmanul Macron için istifa çağrıları yapılırken, geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'dan sonra en çok oyu alan iki aday olan Le Pen ve Machelon peş peşe erken seçim istediklerini beyan etti.

SARI YELEK FİYATLARI PATLADI

Fransa'da 12 içerisinde yüzde 23 oranında artış gösteren benzin fiyatları nedeniyle 17 Kasım'da başlayan gösteriler 15 gün içerisinde büyük bir destek görerek kitleselleşti.

Her araçta bulunması zorunlu olan ve resmi adı 'yüksek görünürlük yeleği' olan sarı yeleklerden giyen protestocular kısa süre içerisinde Sarı Yelekliler olarak anılmaya başlandı. İlk etapta büyük çoğunluğu araç sürücülerinden oluşan protestoculara daha sonra hükümetin politikalarından memnun olmayanlar da katıldı.

Gösterilerin kitleselleşmesinin ardından bir sembol haline dönüşen sarı yeleklerin fiyatlarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Protestoların ilk gününden bu yana yelek fiyatlarında yüzde 30'a varan artış görüldüğü ifade edildi.

MACRON'DAN TALİMAT: SARI YELEKLİLER'LE GÖRÜŞÜN

AMBULANS ÇALIŞANLARI DA SOKAĞA İNDİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu.

Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi.

"Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı.

Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AVRUPA BASININDAN PARİS'TEKİ OLAYLARA 'KAOS' VE 'GERİLLA SAVAŞI' BENZETMESİ

FRANSA'DA 100'DE FAZLA LİSEDE BLOKAJ EYLEMİ

Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi.

Öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.

Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde bugün eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi.

Bu arada, Paris'in Aubervillers banliyösündeki bir lisede öğrenciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Bir araç ve birçok çöp bidonu ateşe verildi.

Ülkenin Dijon kentinde düzenlenen eyleme ise binlerce öğrenci katıldı. Nice, Grasse, Marseille kentlerinde de blokaj eylemi yapıldı.