        Parktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti! | Son dakika haberleri

        Parktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti!

        Yorgun mermi dehşetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da parkta oyun oynayan bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 09:28 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:26
        Parktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti!
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti.

        Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

