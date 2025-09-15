Parktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti! Yorgun mermi dehşetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da parkta oyun oynayan bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Giriş: 15.09.2025 - 09:28 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:26

