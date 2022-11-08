Tasvirci bir şiir olarak adlandırılan, sözcük seçiminde büyük bir dikkat gerektiren bir edebi akım olan Parnasizm eserleri nelerdir? Parnasizm kurucusu kimdir? Parnasizm tarihçesi hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Parnasizm Nedir?

Parnasizm, Fransa’da şiir türünde ortaya çıkmış bir akımdır ve şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluşmuştur.1886 da Parnas adlı derginin yayınlanmasıyla ortaya çıkan Parnasizmde şiirler, realist bir yöntemler kaleme alınmaktadır ve Parnasizmin temelinde, sanat sanat içindir anlayışı vardır.

Peki, Parnasizm kurucusu kimdir? Pozitivist bir anlayışın hâkim olduğu ve tabiatı temel malzeme olarak ele alan bu akımın kurucusu, Theophile Gautier’dir.

Parnasizm Tarihçesi

Parnasizm; 1866 yılında Fransa’da yayımlanan Le Parnasse Contemporain (Parnas Dergisi) etrafında toplanan ve aynı sanat görüşünü benimseyen şairlerin oluşturduğu şiir akımıdır. Aynı dönemde daha çok düzyazı şeklinde yazılan eserleri etkisi altına alan realizm ve natüralizmin şiirde kendisini göstermesi, parnasizm akımı ile başlamıştır. Buradan hareketle benimsenen parnasizm şiir anlayışı; romantizmin bireysel hisler, duygular ile şekillenen ve aşırı hassas şiir görüşüne de bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Parnasizm Özellikleri

1886 yılında Fransa merkezli ortaya çıkan ve şiirde kullanılan bir edebiyat akımı olan Parnasizm özellikleri şunlardır: