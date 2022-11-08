Tasvirci bir şiir olarak adlandırılan, sözcük seçiminde büyük bir dikkat gerektiren bir edebi akım olan Parnasizm eserleri nelerdir? Parnasizm kurucusu kimdir? Parnasizm tarihçesi hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…
Parnasizm Nedir?
Parnasizm, Fransa’da şiir türünde ortaya çıkmış bir akımdır ve şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluşmuştur.1886 da Parnas adlı derginin yayınlanmasıyla ortaya çıkan Parnasizmde şiirler, realist bir yöntemler kaleme alınmaktadır ve Parnasizmin temelinde, sanat sanat içindir anlayışı vardır.
Peki, Parnasizm kurucusu kimdir? Pozitivist bir anlayışın hâkim olduğu ve tabiatı temel malzeme olarak ele alan bu akımın kurucusu, Theophile Gautier’dir.
Parnasizm Tarihçesi
Parnasizm; 1866 yılında Fransa’da yayımlanan Le Parnasse Contemporain (Parnas Dergisi) etrafında toplanan ve aynı sanat görüşünü benimseyen şairlerin oluşturduğu şiir akımıdır. Aynı dönemde daha çok düzyazı şeklinde yazılan eserleri etkisi altına alan realizm ve natüralizmin şiirde kendisini göstermesi, parnasizm akımı ile başlamıştır. Buradan hareketle benimsenen parnasizm şiir anlayışı; romantizmin bireysel hisler, duygular ile şekillenen ve aşırı hassas şiir görüşüne de bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Parnasizm Özellikleri
1886 yılında Fransa merkezli ortaya çıkan ve şiirde kullanılan bir edebiyat akımı olan Parnasizm özellikleri şunlardır:
- Parnasizm sadece şiirde görülen bir akımdır ve şiirde realizm olarak görülür tarif edilmiştir.
- Bu sanat akımında sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
- Antik Yunan ve Roma mitolojisine büyük bir hayranlık barındırmaktadır.
- Konular tarihte yaşanan olay ve var olan kişilerden alınmış; yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanılmıştır.
- Sanatın amacı güzelliği yakalamak olarak belirlenmiş ve tabiat, temel malzeme olarak ele alınır.
- Nesnelerin dış görünüşü aktarılmıştır.
- Şiirde ölçü kafiye ritim ahenk gibi biçim güzelliğine büyük önem verilmiştir. Biçim güzelliği her şeyin üstündedir anlayışıyla kafiyeyi, şiirin altın çivisi olarak tarif etmişlerdir.
- Sözcüklerin bir arada kullanılmasından doğacak müziği de şiir için gerekli görmüşlerdir.
- Konu sınırlaması olmamasına rağmen yine de milli, ahlaki ve sosyal meselelerden uzak durulmuş ve daha çok egzotik konuları işlemişlerdir.
- Lirizmden uzak durulmuş ve duygu yerine düşünce öne çıkmıştır.
- Tabiat tasvirlerine, felsefi düşüncelere geniş yer verilir.
- Dış dünya nesnel bir bakışla anlatılmıştır. Ayrıntılı ve nesnel betimlemeler yer alır.
- Parnasyenler tarihlerindeki üstün dönemlere, yükselişlere özlem duymuşlardır.
- Parnazism seçkinlere hitap eden bir şiir olarak değerlendirilmiştir.
- Sözcüklerin seçiminde dikkatli davranılmıştır ve şairler saf şiiri yakalamaya çalışmışlardır.
- Şairler eserlerinde kendi duygu ve düşüncelerine yer vermemiş; objektif davranmışlardır.
- Şiiri; ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşünmüşlerdir.
- Eser sahipleri resim yapar gibi şiir yazma anlayışını benimsemişlerdir.
- Onlar için çok sayıda eser vermek yerine az ama nitelikli yapıtlar oluşturmak daha doğrudur.
- Parnasyen şiirde karamsar bir atmosfer mevcuttur.
- Parnasyenler daha çok sone tarzını tercih etmişlerdir.
Parnasizm ve Sembolizm Ortak Özellikleri
Parnasizm ve Sembolizm arasında ortak özelliklerden ziyade daha çok önemli farklıklar bulunmaktadır. İki akım arasında bu farklılıklardan öne çıkanlar işe şu şekildedir:
- Parnasizm insan duygularına önem vermezken, sembolizm insanın iç dünyasına yönelmiştir.
- Parnasizm gördüğünü olduğu gibi anlatırken, sembolizm dış dünyanın insanda yarattığı duygulara önem verir.
- Parnasizmde dış gerçek önem kazanmışken, sembolizmde ise insanın iç dünyası daha önemlidir.
Parnasizm Temsilcileri
- Theophile Gautier
- Thedore De Bonville
- Leconte De Lisse
- Jose Maria De Heredia
- François Cooppe
- Tevfik Fikret
- Yahya Kemal
Parnasizm Eserleri
Theophile Gautier: Mineler, Momie’nin Romanı, Romantizmin Tarihi
Thedore De Bonville: Fransız Şiirinin Küçük Kitabı, Akrobatik Şiirler
Leconte De Lisse: Antik Şiirler, Barbar Şiirler, Trajik Şiirler
Jose Maria De Heredia: Ganimetler
François Cooppe: Kutsal Kalıntılar Korunağı, Alçakgönüllüler
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