Öznel bir bakış açısıyla yazılmasına rağmen, nesnel gerçeklerin de göz ardı edilmemesi gereken bir tür olan otobiyografi özellikleri nelerdir? Biyografi ve otobiyografi arasındaki fark nelerdir? İşte, tüm ayrıntılarıyla otobiyografi hakkında bilgiler…

Otobiyografi Nedir?

Otobiyografi, bir kişinin kendi hayat hikâyesini, dünyaya geldiği ilk günden başlayarak başından geçen olayları kendi cümleleri ile kaleme aldığı bir edebiyat türüdür. Ayrıca Türk Dil Kurumu, otobiyografi kelimesini öz yaşam öyküsü olarak Türkçeleştirmiştir.

Otobiyografilerde yazar, ya belirli bir olayı ya da doğumundan itibaren tüm hayat hikâyesini özgün bir şekilde kaleme alır. Ele alınan ve metine dökülen tüm bilgiler ya yazarın kendisinde ya da hayatının birçok aşamasına eşlik eden ailesi ve yakın arkadaşlarındadır. Otobiyografi yazmak, birçok edebi anlatı türüne göre zordur. Çünkü insan, ne kadar objektif olmaya çalışırsa çalışsın, kendisini anlatırken ister istemez duygularıyla da mücadele edecektir.

Otobiyografi Özellikleri

Önemli bir edebiyat türü olan otobiyografi özellikleri şu şekilde sıralanabilir: