İnsan psikolojisi ile fizyolojisine birbirine ayrılmaz bağlarla bağlı olduğunu düşünen ve buradan hareketle de betimleyici bir anlatıya sahip olan Natüralizm temsilcileri kimlerdir? Öne çıkan Natüralizm eserleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Natüralizm Nedir?
Natüralizm ya bir başka deyişle Doğalcılık akımı; her şeyin doğallığını kabul eden ve her türlü arayışın doğaya uygun yöntemlerle yapılması gerektiğini savunan bir sanat akımıdır. Natüralizmde doğanın önemli çok önemli bir yeri vardır. Bu akıma dâhil olan sanatçılar, insanları alışılageldiği gibi ahlaksal ya da akıl yönüyle incelemekten çok; insanı fizyolojik özellikleri bakımından ele almışlardır.
1800’lü yılların sonuna doğru Fransa’da ortaya çıkan Natüralizm akımının kurucu Emile Zola olarak kabul edilmektedir. Emile Zola; Natüralizm hakkında ileri sürdüğü görüşleri ispatlamak için 20 ciltlik Deneysel Roman’ı yazmıştır.
Natüralizm Özellikleri
Doğanın bünyesinde önemli bir yer tuttuğu Natüralizm özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- Natüralizmde dil, halkın konuştuğu sade bir şekilde kullanılır.
- Natüralistler, pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye çalışır. Pozitivist kurallara dayanarak doğayı taklit etme çabası içindedirler. Bu sebeple doğayla ilgili detaylar olduğu gibi sanat eserine aktarılır.
- Tasvirlere ayrı bir önem veren sanatçılar, güçlü tasvirler yapmışlardır.
- İnsanın soyaçekim özellikleri ile çevresi ele alınarak psikolojik tahlili yapılır.
- İnsan psikolojisiyle fizyolojisini birbirine bağlı kabul eden natüralistler, eserlerinde kahramanların fiziksel özelliklerini çok ayrıntılı olarak verirler. Buna bağlı olarak da betimleme, Natüralist eserlerin en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker.
- Roman, tiyatro ve hikâye gibi türlerde oldukça güçlü bir şekilde kullanılmıştır.
- Natüralist sanatçılar iyi bir gözlemci olarak tanınmışlardır. Natüralizmde yazar, oldukça nesneldir; anlattıklarına kişiliğini katmaz, o bir tutanakçıdan başkası değildir.
- Sokak hayatı edebi eserlerde ele alınmıştır. Dışarıdaki çirkinlikler, olumsuzluklar, dışlanmış kişiler konu olarak işlenmiştir.
- Argo sözcüklere bolca yer verilmiş sokak dili edebiyata o zamana dek görülmedik bir biçimde girmiştir.
- Tiyatroda, kostüm ve dekora önem veren natüralistlerin eserlerine genel olarak bir kötümserlik havası hâkimdir.
- Realistlerdeki biçim güzelliği, üslup kaygısı natüralistlerde yoktur. Fakat natüralistler de halkın kolayca anlayabileceği yalın ve anlaşılır bir dil kullanırlar.
- Natüralizmde sanat ne içindir sorusunun cevabı; sanat toplum içindir şeklinde verilmiştir.
Natüralizm ile Realizm Farkı
- yüzyılın sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıkmış olan Natüralizm ya da Doğalcılık akımı; Realizm akımının bir üst basamağı olarak kabul edilmektedir. Natüralizmi, Realizmden ayıran en temel noktalardan bir tanesi; Natüralizmin deney yöntemine yer vermesidir. Determinizm adı verilen ve aynı koşullar aynı sonuçları doğurur düşüncesi, Natüralistler tarafından insan hayatına da uygulanmıştır. Ayrıca Realistlerde var olan biçim ve üslup kaygısı, Natüralistlerde bulunmamaktadır
Natüralizm Akımı Temsilcileri
- Emile Zola
- Alphonse Daudet
- Guy de Maupassant
- Goncourt Kardeşler
- Gerhart Hauptmann
- Hüseyin Rahmi Gürpınar
- Beşir Fuat
Natüralizm Eserleri
Emile Zola: Germinal, Toprak, Hakikat, Eser ve Nana
Alphonse Daudet: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri
Guy de Maupassant: Güzel Dost, Bir Hayat, Ölüm Kadar Acı
Goncourt Kardeşler: Solomon, Journal, Manette
John Steinbeck: Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Bitmeyen Kavga, Uğurlu Perşembe
Gerhart Hauptmann: Güneş Doğarken, Güneş Batarken, Dokumacılar
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