İki nokta; sadece el yazısında değil bilgisayar kullanırken de sıklıkla kullanılmaktadır. Peki, bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? İki nokta üst üste kullanımı nasıl ve ne şekilde olmalıdır? İşte, iki nokta üst üste ile alakalı tüm detaylar…
İki Nokta Üst Üste
Bir noktalama işareti olan iki nokta üst üste; bir cümle ya da kelimeden sonra açıklama yapılma, başkasından söz alıntılama ve kullanma, ses ve matematik gibi birçok bilimde kullanılmaktadır.
İki Nokta Nerelerde Kullanılır?
Gerek metinlerde gerekse de dijital ortamda birçok yerde kullanılan iki nokta üst üste kullanımı şu şekildedir:
Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır:
Bestesiz: bestesi olmayan.
Zarf: Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcükler.
Kelimeler genel olarak ikiye ayrılır: İsimler ve fiiller.
Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.
Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü.
Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah.
Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır:
Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?”
O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim
Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.
Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem…
Karşılıklı konuşmalarda kimin konuşacağı belirtildikten sonra iki nokta konur:
-Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
Ziraatçı sayar:
-Yulaf, pancar, nohut, mercimek…
Bilge Kağan: Türklerim işitin!
Üstten gök çökmedikçe
Alttan yer delinmedikçe
Ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?
Koro: Göğe erer başımız başınla senin!
Kütüphanecilikte yazar ve eser adı arasına konur:
Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz
Halil İnalcık: Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ
Ahmet Hamdi Tanpınar: Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ses biliminde uzun okunması gereken ünlüden sonra kullanılır:
a:ile,
ceva:hir,
di:nen,
ka:til,
i:cat…
Matematikte bölme işareti yerine kullanılır:
45:3=15
27:3=9
15:5=3
İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar; art arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar:
Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu: Akşam erken gelecek misin?
İnceleyeceğiniz kelimeler şunlar: gelmek, nakletmek, gidedurmak.
İnsan üç şeye benzer: ağaca, suya ve rüzgâra
Tüm bunlara ilave bir bilgi olarak, iki nokta kullanılmış cümleler bazen aynı kelimeler kullanılarak ama iki nokta kullanılmadan da kurulabilir:
Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?” > Çocuk merakla, bana ne getirdin, diye sordu.
Genel Ağ (web) adreslerinde kullanılır:
Bilgisayarda İki Nokta Üst Üste Nasıl Yapılır?
Bilgisayarda iki nokta üst üste tıpkı diğer birçok noktalama işaretinde de olduğu gibi ikili tuş birleşimi ile yapılmaktadır.
Bilgisayarda iki nokta yapmak için ‘’shift’’ tuşuna ve shift tuşunun hemen yanında yer alan nokta tuşuna (.) basılması gerekmektedir. F Klavyede ise iki nokta üst üste yapmak için ise shift tuşunun iki yanında yer alan ve üzerinde iki nokta ve nokta işareti bulunan tuşa basmak yeterli olacaktır.
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