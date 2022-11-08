İki nokta; sadece el yazısında değil bilgisayar kullanırken de sıklıkla kullanılmaktadır. Peki, bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? İki nokta üst üste kullanımı nasıl ve ne şekilde olmalıdır? İşte, iki nokta üst üste ile alakalı tüm detaylar…

İki Nokta Üst Üste

Bir noktalama işareti olan iki nokta üst üste; bir cümle ya da kelimeden sonra açıklama yapılma, başkasından söz alıntılama ve kullanma, ses ve matematik gibi birçok bilimde kullanılmaktadır.

İki Nokta Nerelerde Kullanılır?

Gerek metinlerde gerekse de dijital ortamda birçok yerde kullanılan iki nokta üst üste kullanımı şu şekildedir:

Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır:

Bestesiz: bestesi olmayan.

Zarf: Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcükler.

Kelimeler genel olarak ikiye ayrılır: İsimler ve fiiller.

Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.

Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü.

Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah.

Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır:

Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?”

O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim

Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.

Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem…

Karşılıklı konuşmalarda kimin konuşacağı belirtildikten sonra iki nokta konur:

-Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

Ziraatçı sayar:

-Yulaf, pancar, nohut, mercimek…

Bilge Kağan: Türklerim işitin!

Üstten gök çökmedikçe

Alttan yer delinmedikçe

Ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

Koro: Göğe erer başımız başınla senin!