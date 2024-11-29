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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus indirimli bilet: Pegasus yurt dışı indirimli bilet kampanya süresi, seyahat tarihi ile uçuş seferleri

        Pegasus yılbaşı kampanyası başlattı: Yurt içi ve yurt dışı indirimli uçuş seferleri düzenlenecek

        Pegasus yılbaşına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyada yurt dışı bilet fiyatları 49 eurodan, yurt içi bilet fiyatları ise 899 TL'den başlıyor. İşte, Pegasus yılbaşı kampanyası ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:27
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        Pegasus yeni yıla özel indirimli yurt içi ve yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışı seferlerinde biletler 49 eurodan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı.

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        PEGASUS YILBAŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ

        Kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

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        PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ YURT İÇİ UÇUŞ SEFERLERİ

        Pegasus kampanya dahilinde; Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri, Tiflis'e indirimli bilet satıyor.

        PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ YURT DIŞI UÇUŞ SEFERLERİ

        Pegasus kampanya dahilinde; Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai, St. Petersburg'e uçuş seferleri düzenliyor.

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