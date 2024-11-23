Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Pegasus tecrübesiz-deneyimsiz kabin memuru alımı şartları, başvuru tarihleri, görevleri

        Pegasus deneyimsiz kabin memuru alıyor! Pegasus kabin memuru alım şartları nedir?

        Pegasus Hava Yolları, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru alımlarına devam ediyor. Boy kilo, mezuniyet durumu, yabancı dil bilme, ikamet gibi birçok kriteri yerine getirmesi gereken adaylar, iş arama platformları üzerinden halen açık olan ilana başvuru yapabilir. İşte, Pegasus kabin memuru alımına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pegasus kabin memuru alımlarına devam ediyor. Tecrübesiz ve tam zamanlı adayların alınacağı iş ilanında adayların boy, kilo, mezuniyet ve yabancı dil gibi farklı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, Pegasus tecrübesiz kabin memuru alım şartları...

        2

        PEGASUS TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR

        Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak verilen iş ilanına başvurular, kariyer platformları üzerinden yapılıyor.

        3

        PEGASUS KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI

        - T.C. Vatandaşı

        - 01.01.1989 ve sonrası doğumlu

        - Minimum ön lisans mezunu

        - İyi derecede İngilizce bilen

        - Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan

        - Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan

        4

        - Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan

        - Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan

        - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan

        İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan.

        5

        KABİN MEMURU GÖREVLERİ NEDİR?

        - Şirket standartlarına ve hedeflerine uygun olarak yolcuların karşılanması, yerleşmesine yardımcı olunması, uçuş boyunca hizmet standartlarının uygulanması,

        - Hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti/konforu ve sadakatini sağlamak adına, uçuş görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet sunulması,

        - Acil durum sistemleri dâhil olmak üzere uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyen veya emniyetli operasyonu etkileyebileceği kanaatinde olduğu her türlü hatayı, arızayı, işlev bozukluğunu Sorumlu Kaptan Pilot’a rapor edilmesi,

        6

        - Sertifikalandırıldığı uçak tipinin/tiplerinin teknik ve acil durum ekipman kullanım bilgisine sahip olarak tanımlanmış kurallar doğrultusunda normal, anormal ve acil durum gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

        - Kabin Memuru El Kitabı’na uygun yerde ve uçuşta yolcu ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası