Sosyal medyada ünlenen 29 yaşındaki Alman Marie Fe ile 27 yaşındaki Avustralyalı Jake Snow çifti geçtiğimiz yıl Endonezya'ya bağlı Komodo Ulusal Parkı'ndaki Pink Beach'i (Pembe Sahil) ziyaret etti. Sadece bir yıl sonra aynı yere giden çift, sahilin plastikle dolduğunu görünce şoke oldu.

Sosyal medyada iki kareyi karşılaştıran Marie Fe ile Jake Snow "Bu iki fotoğraf bir yıl arayla aynı noktada çekildi" dedi.

"Favori plajımıza döndüğümüzde böyle üzücü bir sahne bulacağımızı asla hayal etmemiştik" diyen çift plastik kullanımının devam etmesi durumunda bu manzaranın diğer plajlarda da görülebileceğini belirtti.

Çift "Eğer şimdi harekete geçmezsek plajlarımız, okyanuslarımız ve dünyamız plastikle kaplanacak" cümleleriyle plastik kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Adanın sosyal medya sayesinde tanındığı ve gezginlerin bıraktığı çöplerin, komşu adalardaki sahillere vurduğu belirtiliyor.

DÜNYADAKİ YEDİ PEMBE PLAJDAN BİRİ

Endonezya'daki Pink Beach, Komodo Adası'ndaki en popüler yerlerden biri. Doğa harikası plajdan gezegende sadece 7 tane var. Plaj, eşsiz rengini 'foraminifera' adı verilen mikroskobik organizmalardan alıyor. Sahildeki mercan resifleri kırmızı bir pigment ürettiği için yerli halk buraya 'Kırmızı Plaj' diyor. Mercanın küçük parçaları beyaz kumla birleştiğinde ise pembe rengi oluşuyor.