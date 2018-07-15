İHA'nın haberine göre olay, 05.00 saatlerinde, İstanbul Pendik Kurtköy Mahallesi, Arafat Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının etkisi ile yangının çıktığı dairede ikamet eden bir vatandaş balkona çıkarak bağırmaya başladı. Bağıran vatandaşın yardımına çevrede ki vatandaşlar koştu. İddiaya göre çevredeki vatandaşların battaniye açması üzerine aşağıya atlayan vatandaş, yangından kurtuldu. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yaptı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 4 vatandaşı ise kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın apartmanın dış cephesini kısa sürede sirayet ederken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

“KADININ YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYDUK”

Yangında mahsur kalan vatandaşa battaniye açtıklarını belirten Emin Yıldız, “Yangın birinci kattan başladı, yangın ilk çıkınca kadın balkona asılmıştı, baya çığlık atıyordu. İndik hemen aşağıya ilk kadını kurtardık. Aşağıya battaniye açtık onun içine atladı. Daha sonra yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştık ama beceremedik, itfaiyeyi aradık hemen, üst tarafta dumandan etkilenenler vardı. İtfaiye de zamanında gelince mahsur kalan vatandaşları da kurtardı” dedi.

“YANGINDAN KURTARILAN KUŞU BİR ÇOCUK SAHİPLENDİ”

Öte yandan yangının çıktığı daireden itfaiye ekiplerinin kurtardığı bir kuşu, sahibi bulunana kadar Eyüp Bilgin isimli bir çocuk sahiplendi. Bilgin “Kuş yangından içeriden çıkarıldı, itfaiyeci abiler kurtardı getirdi. Ben de aldım sahibi bulunana kadara ben de kalacak” dedi.