Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

DHA'nın haberine göre Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ayrıca takviye olarak Bilecik ve Göynük’ten itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 7 helikopter ve 2 uçakla havadan, 105 personel ve 24 araçla karadan müdahale ediliyor.

100 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iki mahallede tahliye kararı alındı. Bu kapsamda, Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi’nde yangına yakın noktada bulunan 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilmektedir. İlgili tüm kurumlarımız sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimizdir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir” denildi.

REKLAM Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı! Haberi Görüntüle İZMİR'DE BİR YANGIN DAHA İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına da karadan ve havadan müdahale ediliyor. AA'da yer alan habere göre Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 11 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. TEKİRDAĞ'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. REKLAM Yangına 3 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 15 itfaiye aracı, 120 orman işletme personeli ile havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti. Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

ANTALYA'DA 5 NOKTADA YANGIN Antalya'nın Alanya, Aksu ve Serik ilçelerinde 5 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 4'ü havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken, Alanya'daki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde müdahalede bulundu. 5 yangın da kontrol altına alındı. Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisi, Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu, Kumköy ve Yeşilkaraman mahalleleri ile Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nde 5 farklı noktada orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine çok sayıda söndürme ekibi ve hava müdahale araçları yönlendirildi. Uçak, helikopter, arazöz, su ikmal ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlerin kontrol altına alınması için hızla müdahale etti. REKLAM ALANYA'DA RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ Alanya ilçesindeki yangına ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuldu. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Aralıklı olarak yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışırken, rüzgarın etkisiyle yangın daha da genişledi.

4 YANGIN KONTROL ALTINDA Serik ilçesinin Yumaklar Mahallesi'ndeki yangının yanı sıra Aksu ilçesinin Kurşunlu, Kumköy ve Yeşilkaraman mahallelerindeki yangınlar ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştı. 4 yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarın üzerinde alan zarar gördü. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmaları yaparken, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenmenin önüne geçmek için önlem aldı. Ayrıca Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. 9 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 12 hektar orman zarar gördü. "DÜN ORMAN ŞEFLERİMİZLE KÖYLÜMÜZÜ UYARMIŞTIK YANGINLARA KARŞI" Aksu'nun Yeşilkaraman Mahallesi Muhtarı Kerim Dikmen, "Dün orman şeflerimizle köylümüzü uyarmıştık yangınlara karşı. Gerekli duyuruları yaptık ama ne yazık ki bugün ilçemizde yangın çıktı. Mahallemizdeki yangın saat 10.30 civarında başladı. Hemen ekiplere haber verdik. Erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Rüzgarın çok etkisi var. Yangını duyduğumuz anda hızlı şekilde hareket ettik" dedi.