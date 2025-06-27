Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı! Bursa'da, sabah saatlerinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevler, İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere de sıçrarken mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Mahalledeki bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat: 14.32'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:46 facebook

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