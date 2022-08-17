Petek Dinçöz evlendi 0:00 / 0:00

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Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Nida Büyükbayraktar ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Geçtiğimiz hafta nişanlandıklarını duyuran çiftten Dinçöz için arkadaşları kına gecesi organize etmişti.

EVLENDİLER

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, dün ise Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu. Petek Dinçöz, sevgilisi Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi.

İkiliyi nikah törenlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin düğününden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Ayrıca Petek Dinçöz, gecede eşinin gözlerinin içine bakarak 'Bırakma Ellerimi' ve 'Seninle Başım Dertte' adlı şarkıları seslendirmeyi de ihmal etmedi. İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.