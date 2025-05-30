Phasmophobia sistem gereksinimleri nelerdir? Phasmophobia kaç GB boş alan istiyor?

Mekanlar, terkedilmiş evler, okul binaları veya eski fabrikalar gibi karanlık ve ürkütücü yerlerden oluşur ve her biri atmosferik detaylarla doludur, bu da oyuncuların gerilim ve korku duygusunu artırır. Oyun boyunca hayaletler oyunculara karşı aktif davranışlar sergiler, onları korkutmak, takip etmek veya hatta zarar vermek için çeşitli yollar kullanır. Bu nedenle oyuncular hem sakin kalmalı hem de stratejik hareket etmelidir. Sesler, ışıklandırmalar ve ani olaylar oyuncuların dikkatini sürekli yüksek tutar.

Phasmophobia’nın en büyük yeniliklerinden biri, sanal gerçeklik (VR) desteği sayesinde oyuncuların bu korku dolu dünyaya bizzat dahil olabilmesi ve hayaletlerle yüz yüze gelme deneyimini gerçekçi biçimde yaşayabilmesidir. Hikaye odaklı klasik korku oyunlarından farklı olarak, Phasmophobia oyunculara kendi korkularıyla yüzleşme, takım ruhunu geliştirme ve gerilim dolu anlar yaşama fırsatı verir. Oyunun başarısı, oyuncuların psikolojik sınırlarını zorlayan, sürekli değişen ve her seferinde farklı deneyimler sunan dinamik oyun yapısından kaynaklanır.

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PHASMOPHOBİA KAÇ GB?

Phasmophobia, korku ve gerilim türünü seven oyuncular için tasarlanmış, hem heyecan hem de adrenalini yüksek seviyede yaşatan bir hayalet avcılığı oyunudur. Oyunun bilgisayarınıza indirip oynayabilmeniz için gereken depolama alanı oldukça makul seviyededir. Genel olarak Phasmophobia’nın dosya boyutu 5 ila 6 gigabayt arasında değişmektedir. Bu boyut, oyunun içerdiği grafikler, ses efektleri, haritalar ve diğer oyun dosyalarının tamamını kapsar.

Diğer modern oyunlara kıyasla çok büyük olmayan bu dosya büyüklüğü, oyuncuların oyunu hızlıca indirip oynamaya başlamasına olanak tanır. Aynı zamanda oyunun düzenli güncellemeleri ile yeni içerikler ve geliştirmeler eklendikçe, disk üzerinde biraz daha yer kaplayabilir ancak temel kurulum için yaklaşık 6 GB boş alan yeterlidir. Bu durum, oyun severlerin bilgisayarlarında büyük yer açmalarına gerek kalmadan, gerilim dolu bir hayalet avı deneyimine adım atabilmelerini sağlar. REKLAM PHASMOPHOBİA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Phasmophobia, özellikle korku ve gerilim türündeki oyunları seven oyuncular için uygun bir yapımdır. Karanlık atmosferlerde heyecan arayan, korkunun adrenalinle birleştiği deneyimlerden hoşlanan kişiler için ideal bir seçimdir. Takım çalışmasına önem veren ve çok oyunculu oyunlarda strateji geliştirmeyi seven oyuncular için de büyük keyif sunar çünkü oyunda başarılı olmak için ekip üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması ve koordineli hareket etmesi gerekmektedir. Fotoğraf kaynak: Steam Phasmophobia oyununu oynamak isteyenler için öncelikle oyunun hem düşük bütçeli bilgisayarlarda çalışabilecek minimum gereksinimleri hem de daha kaliteli ve akıcı bir deneyim için önerilen sistem gereksinimleri bulunmaktadır.