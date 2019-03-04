Üst yönetim ekibinin yüzde 54'ünün, genel yöneticilerinin de yüzde 35'inin kadınlardan oluştuğu Philip Morris/Sabancı, "Equal-salary" yani eşit ücret sertifikasını aldı. Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Equal-Salary Vakfı'ndan alınan bu sertifika, şirketin eşit işe, eşit ücret politikasını tescil ediyor. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit fırsatlar sunulduğunu da ortaya koyuyor.

Philip Morris International'ın dünya çapındaki sayılı kadın genel müdürlerinden ve Philip Morris/Sabancı'da ilk kadın genel müdür olan Filiz Yavuz Diren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Equal-Salary sertifikasıyla ilgili basın sohbet toplantısı düzenledi. Türkiye'de aynı iş için bir kadının bir erkeğe göre ortalama yüzde 20 daha az maaş aldığını hatırlatan Diren, kadınların iş hayatına katılmalarının ve etkin görevlerde bulunmalarının önemine dikkat çekti.



Diren, "Kapsayıcılık ve çeşitlilik, iş dünyası ve ekonomik büyüme için öncelikli bir konu. Cinsiyet de dâhil, kişilerin, farklılıklarına bakılmaksızın, aynı iş için aynı ücreti alması en temel haklardan biridir. OECD ücret eşitsizliği sıralamasına göre Türkiye'de kadın ve erkeklere ödenen ücretler arasındaki fark ne yazık ki yüzde 20'ler seviyesinde. Philip Morris/Sabancı olarak adil ücretlendirme politikalarımızın bağımsız bir kuruluş olan Equal-Salary Vakfı tarafından derinlemesine incelenmiş ve onaylanmış olmasından gurur duyuyoruz" dedi.

ÜST ÜSTE DÖRT KEZ "EN İYİ İŞVEREN"

Diren'in verdiği bilgiye göre Philip Morris/Sabancı, Equal-salary sertifikasına ek olarak, bu yıl da "En İyi İşveren" olarak tescil edildi. Şirket böylece üst üste dördüncü kez "Top Employer" sertifikasının sahibi oldu. Bu sertifika, şirketlerin ücretlendirme ve yan haklar, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, eğitim ve geliştirme dâhil olmak üzere birçok uygulamasının değerlendirilmesinin ardından Top Employer Enstitüsü tarafından veriliyor.

HOBİSİNİ İŞE DÖNÜŞTÜRDÜ



Philip Morris / Sabancı'nın düzenlediği toplantıda, gazeteci Esen Evran ile çiçek - saksı etkinliği yapıldı. Hobisini işe dönüştüren Evran'ın gazeteciler için hazırladığı saksılara seçilen çiçekler dikildi.