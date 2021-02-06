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Phoebe Bridgers'tan 'Marilyn Manson' iddiası

Şarkıcı Phoebe Bridgers, Marilyn Manson'un evinde 'tecavüz odası' olduğunu iddia etti. Manson'un evine ziyareti sonucu odayı öğrendiğini belirten Bridgers, bu durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu da sözlerine ekledi

Phoebe Bridgers'tan 'Marilyn Manson' iddiası - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Amerikalı şarkıcı Marilyn Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood tarafindan cinsel tacizle suçlanmıştı. Manson hakkında sular durulmadan bu kez skandal bir iddia daha ortaya atıldı. 26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği Manson'ın evinde bir tecavüz odası olduğunu öne sürdü.

"NE KADAR ACINASI BİR DURUM"

Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren Bridgers, şunları söyledi:

O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp, şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum.

"İDDİALAR GERÇEKLİĞİN KORKUNÇ ÇARPITMASI"

Bridgers'in iddiasının ardından Manson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE OLSA EVLENMEZDİM"

Manson'ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini ifade etti.

Teese, konuyla ilgili, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.

"BEYNİM YIKANDI"

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıklamıştı.

Oyuncu Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Wood, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Istismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson... İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım.

Gönderisinde yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirten Wood, artık susmayacağını sözlerine eklemişti.

Marilyn Manson'ın başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

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