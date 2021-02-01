Oyuncu Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Wood, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Istismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson... İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım.