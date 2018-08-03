Piast Gliwice - Zaglebie Lubin maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa maçında Piast Gliwice ile Zaglebie Lubin, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Piast Gliwice 6 puanla 3. sırada, Zaglebie Lubin 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Piast Gliwice son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 369 kodlu maçı oynayanlar; Piast Gliwice galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Zaglebie Lubin galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Piast Gliwice son haftadaki Nieciecza müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Zaglebie Lubin ise Cracovia Krakow maçında 2-2 berabere kaldı.
Zaglebie Lubin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaglebie Lubin, 3 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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