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        Haberler Ekonomi Emlak SON DAKİKA KİRA ARTIŞ ORANI: Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, ağustos ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,30 olarak ortaya çıktı

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 03.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:18
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 55,30 oldu.

        Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında 59,95'e, temmuz ayında 57,45'e düşmüştü.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

        Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Hamdi Girgin
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