Kirada tavan zam oranı belli oldu TÜİK, ağustos ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,30 olarak ortaya çıktı

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 55,30 oldu.

Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında 59,95'e, temmuz ayında 57,45'e düşmüştü.

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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