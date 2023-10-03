Wanda Nara, Tarihi Yarımada'nın tanıtım elçisi

Wanda Nara ile Zaira Nara; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı gibi birçok tarihi mekân ve müzeyi gezdi.

Zaira Nara da ablası Wanda Nara gibi Tarihi Yarımada'ya hayran kaldı.

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Wanda Nara ile Zaira Nara, Tarihi Yarımada'yı gezerken birkaç aylık hasretlerine de son vermiş oldu. İki kardeş, gezi sırasında bol bol sahbet etme imkânı da buldu.