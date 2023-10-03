Wanda Nara, Tarihi Yarımada'nın tanıtım elçisi
Mauro Icardı'nın eşi Wanda Nara, her fırsatta Tarihi Yarımada'ya giderek çektiği fotoğrafları yayımlıyor. Takipçileri, Nara'yı Tarihi Yarımada'nın tanıtım elçisi ilan etti
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yeni Tarihi Yarımada fotoğrafları...
Wanda Nara, Arjantin'den gelen kız kardeşi Zaira Nara'yı ayağının tozuyla Tarihi Yarımada'ya götürdü.
Wanda Nara, daha önce defalarca gittiği Tarihi Yarımada'da bulunan tarihi ve turistik yerleri kardeşine bir rehber edasıyla anlattı.
Wanda Nara ile Zaira Nara; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı gibi birçok tarihi mekân ve müzeyi gezdi.
Zaira Nara da ablası Wanda Nara gibi Tarihi Yarımada'ya hayran kaldı.
Wanda Nara ile Zaira Nara, Tarihi Yarımada'yı gezerken birkaç aylık hasretlerine de son vermiş oldu. İki kardeş, gezi sırasında bol bol sahbet etme imkânı da buldu.