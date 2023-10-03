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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi | Bakan Yerlikaya açıkladı: Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu!

        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı

        Bölücü terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonu kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:12
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        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonun başlatıldığını duyurdu.

        Terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ile yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli yakalandı.

        YERLİKAYA: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlar hakkında, "Aziz milletimiz bilmesini isterim ki: teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        DEVAM EDEN OPERASYONLAR

        Bakan Yerlikaya, devam eden operasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

        "Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle; terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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