Wilfried Zaha için Manchester United'dan intikam vakti UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak. Düşler Tiyatrosu'nda 3 puan arayacak olan sarı-kırmızılılarda gözler de Wilfried Zaha'da olacak. Kariyerinin başında Manchester United'a transfer olan ancak David Moyes ve Louis van Gaal ile yıldızı barışmayan tecrübeli oyuncu, eski kulübüne karşı bir anlamda intikam için sahaya çıkacak

Crystal Palace, Wilfried Zaha'nın 20. doğum günü yani 10 Kasım'da Peterborough'u 2-1 mağlup ederken maçın yıldızlarından biri de Zaha oldu. Mücadeleyi 1 asistle tamamlayan genç futbolcu için Peterborough United Menajeri Darren Ferguson, babası Sir Alex Ferguson için notlar aldı, müsabakanın ardından babasını aradı: "O tam aradığınız oyuncu. İstediğin her şey var"

Bu görüşmeden birkaç hafta sonra Wilfired Zaha, Londra'nın merkezindeki bir otele davet edildi. Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton onu lobide bekliyordu. Londra'nın hemen dışında kalan, suç oranının yüksekliğiyle tanınan bir bölge olan Craydon'dan gelen bu çocuğa açık ve net bir talimat verilmişti. Manchester United'a transfer olmak ve kariyerinde yeni bir adım atmak istiyorsa bu geçici anlaşmanın gizli kalması gerekiyordu. REKLAM

O zamanlarda Ferguson'un yardımcılarından olan Rene Meulensteen, "Değişik bir temposu vardı. Bire birlerdeki becerisi de iyiydi" diyordu Zaha için. "Manchester United oyuncusu olması için gereken her şey vardı" Manchester United, Ocak 2013'te Zaha'yı yaklaşık 12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna katarken sezonu Crystal Palace'ta kiralık olarak tamamladı. Altyapısında yetiştiği kulübünü Premier Lig'e taşıyan Zaha yazın ise Manchester'ın yolunu tuttu ancak anlaştığı kulüp ile geldiği kulüp arasında farklar vardı. Sir Alex Ferguson emekliye ayrılmıştı ve kulübün başına David Moyes geçmişti.

David Moyes, Zaha'yı Community Shield'de sahaya ilk 11'de sürerken performansından memnun kalmadı. 60 dakika sonra oyundan çıkan Zaha'nın sonraki dört ayda bulabildiği toplam süre ise 108 dakika ile sınırlı kaldı. "Sir Alex ve Sir Bobby Charlton'la tanışmış ve Manchester United için çok heyecanlıydı" diyordu Crystal Palace'ın menajeri olan Ian Holloway. "Manchcester'a taşındığında Sir Alex'in orada olmaması ne yazık ki talihsizlikti. Onun kanatları altına girmeye ihtiyacı vardı, Sir'ün istediği tüm yeteneğe sahipti. David Moyes'un gelişi ise farklı bir senaryoydu" REKLAM

Böyle düşünen tek kişi Halloway de değildi. Dönemin kaptanlarından olan Rio Ferdinand da Wilfired Zaha'nın yanlış kullanıldığını dile getirdi. David Moyes ve Zaha'nın o aylarda hiç diyalog kurmadığı yönünde haberler çıktı. Fildişi Sahilli yıldız Manchester'da yapayalnızdı. Noel yemeğini bir başına yememek için geceyi Crystal Palace'tan tanıdığı Dougie Freedman'ın evinde geçirdi. "Onun farklı bir yönünü gördüm" diyordu iki yıl boyunca menajerliğini yapan Freedman. "Kaybolmuş bir çocuk gibiydi. Bugünlere Crystal Palace ve ailesinin desteğiyle gelmişti ama United'da ona güven duyulmuyordu" Zaha hindisini yedikten sonra Freedman'ın çocuklarıyla oyunlar oynadı ve evine döndü.

Ertesi gün Hull City'yi deplasmanda 3-2 yenen United'da Zaha 18 kişilik kadronun dışında kaldı. 10 milyon sterlin yatırım yapılan ve geleceğin 'süperstarı' olarak anılan bir oyuncu için zor bir tecrübeydi. Palace'a dönmek isteyen Zaha'ya yine Moyes'un engel olduğu haberleri çıktı ve nihayetinde eski kulübü yerine Manchester United ile iyi ilişkileri bulunan Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Cardiff City'ye kiralandı. İşler yine istediği gibi gitmedi. Cardiff'e transfer olduğunda ligin dibine demir atmışlardı ve sezonu son sırada tamamlayarak küme düştüler. Zaha, Galler kulübünde hiç mutlu değildi. 13 maçta gol atamamış ve sadece bir asist yapabilmişti. O yaz David Moyes kovulmuş ve yerine Louis van Gaal getirilmişti ancak Zaha kendisine kulübe ait hissetmiyordu.

United'a döndüğünde Manchester'da ev tutmak yerine otelde konaklamayı tercih etti ve akıllıca bir hareket olduğu da zamanla anlaşıldı. Birkaç hazırlık maçında oynasa da Van Gaal, takımını 3-5-2 dizilimiyle oynatıyordu ve Zaha'ya bu formasyonda yer yoktu. Kanat beki oynamak için gereken meziyetlere sahip değildi, santrforda ise rekabet yoğundu. REKLAM SON ŞANSINI KULLANAMADI Zaha'ya pozisyon değişikliğini uygun gören Van Gaal, genç oyuncuya bir antrenmanda son şans verdi. Zaha o idmanda performansının iyi olduğunu; Rooney'nin de kendisine katıldığını dile getirirken Hollandalı menajerin fikri ise tam ters yönündeydi. Antrenman sonunda Zaha'ya kulüp bulması söylendi. "Çok rahatlamıştım" diyordu Fildişi Sahilli oyuncu, 2020'de bu olayı anlatırken. "Bana doğruyu söylediği ve kariyerimde yeni bir sayfa açmama izin verdiği için mutlu olmuştum"

"KENDİM İÇİN ÜZÜLMEYE VAKTİM YOK" Shinji Kagawa'yla birlikte takımdan ayrı çalışan Zaha, Crystal Palace'a döndükten sonra United'a karşı hiç saygısızlık yapmadı. United taraftarı da onu Old Trafford'da pek ıslıklamadı, tepki göstermedi. "İnsanlar bana sürekli pişman olup olmadığımı soruyor. Değilim" diyordu Zaha o günleri anlatırken. "Harika oyuncular ve insanlarla tanıştım. Oraya gittiğim için mutluyum. Her yönüyle bir öğrenme süreciydi ve beni zihinsel olarak daha güçlü hale getirdi. Kendim için üzülmeye vaktim yok" REKLAM Zaha'nın saha içinde yeterli fırsatı bulamasa da saha dışı sürecini iyi yönetemediği de ortada. David Moyes'un kızı ile birlikte olduğu için kadroya alınmadığı söylentilerinin önünü kesmek için yaptığı yalanlama, konunun daha çok konuşulmasına neden oldu. Kendi ifadesiyle 'aptalca söylentilere' öfkeyle tepki vermesi, hata olarak yorumlandı. Bu olayın herhangi bir gerçeklik payı olmamasına rağmen bugün bile binlerce kişi tarafından doğru olarak kabul ediliyor.

Kendi söylemlerine göre Manchester'daki ilk günlerinde çok fazla dışarı çıkan Zaha, United'daki ilk idmanına ise evli takım arkadaşı Ryan Giggs'le sevgili olduğu iddia edilen bir reality şov yıldızının fotoğrafının yer aldığı tişörtle geldi ve işler bir daha rayına girmedi. Her fırsatta Manchester'dan kaçarak Londra'ya döndü, perşembe günlerinde Crystal Palace günlerinden paylaşımlar yaptı. "Wilfried sadece öğrenmek istiyordu," diyor Holloway. "Çok sevimli bir adamdı. Karıncayı bile incitmeyecek tiplerdendi. Bazen 'Neden beni tekmelemeye çalışıyorlar' diye sızlandığını görürsünüz. Gördüğünüz gibi saf biri, olabildiğince saf. Onunla çalışmak çok keyifliydi."

Ferguson'un Ekim 2013 tarihli otobiyografisinde ya da Ferdinand'ın 2014 tarihli otobiyografisinde Zaha'nın adı geçmiyor. Evra ve Rafael'in çıkardığı kitaplarda da ondan söz edilmiyor. Zaha, United'ın yakın dönem tarihinin tamamen dışına itilse de Crystal Palace ile 'intikamını' birkaç kez almayı başardı. 'Düşler Tiyatrosu' olarak anılan Old Trafford'a aşina olan Zaha, Kırmızı Şeytanlar'ın kabuslarından biri oldu. Bunu Galatasaray formasıyla hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi ışıkları altında bir kez daha yapmak için sahaya çıkacak.