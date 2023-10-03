Fenerbahçe'de yıldızlar kulübeye! İsmail Kartal'dan Avrupa rotasyonu

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TADIC, DZEKO VE SZYMANSKI DİNLENECEK Teknik direktör İsmail Kartal, takımın yıldız oyuncuları Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'yi dinlendirmek amacıyla yedek kulübesinde oturtacak. Üç futbolcu, skorun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.

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CRESPO VE MERT HAKAN 11'E Szymanski'nin yerine Mert Hakan Yandaş'a görev vermesi beklenen Kartal, son haftaların formda ismi Fred'i de yedek soyunduracak. Brezilyalı yıldızın yerine Zajc görev yapacak.