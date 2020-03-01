"O ve ben"

Sosyal medyada, geçtiğimiz günlerde Suriye İdlib'de hayatını kaybeden 34 şehidimize yönelik duygusal mesajlar yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan, Instagram'dan "Benim sizden bir ricam var" sözleriyle şu ifadeleri kullandı:

Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BİR SAYGI DURUŞU OLSUN"

Gelin bir sivil insiyatif olarak, hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım. Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun.

Beni bu konuda destekleyenler bu yazımı sayfalarında veya hikayelerinde paylaşabilirler. Gösterin kendinizi benim Instagram ailem.