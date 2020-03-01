Cüneyt Arkın yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, Şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı. Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk güzellik ve sevgi ile dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktü. Mehmetçiğim, can kardeşlerim. Gözlerimin önündesiniz. O yiğit bakışlarınız, duruşunuz sizi milletin gönlüne koyduk. Orada hep yaşayacaksınız. Analar, babalar, yeğenler… Gözyaşları. Sabır, sabır, dağlar, taşlar çatlar. Sizler benim kahramanımsınız.”