AA

Şehit Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

ŞEHİDİN 1,5 YAŞINDAKİ OĞLU YÜREKLERİ DAĞLADI

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı.

Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü.

Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.