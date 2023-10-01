'Pınar Erbaş ile Söz Sende' bu gece başlıyor

'Pınar Erbaş ile Söz Sende'de bu gece; 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başarılı oyuncusu Feyza Civelek, hem dizideki karakterini hem de hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. İnternete yüklediği videolarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver, sosyal medya fenomeni mi yoksa komedyen mi? Türkiye’de astrolojinin önde gelen isimlerinden olan Öner Döşer’in bilinmeyenleri ve 2024 tahminleri… Uzm. Psikolog Gökhan Çınar uyarıyor, aile içi iletişimsizlik çocukları nasıl etkiliyor? Z kuşağı borsada, iş insanı Özlem Denizmen bu durumu değerlendiriyor. Ve sadece şarkılarıyla değil, tarzıyla da çok konuşulan müzisyen Kalben, 'Pınar Erbaş ile Söz Sende’de konuşuyor.

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'Pınar Erbaş ile Söz Sende', bu gece saat 23.00’te Habertürk TV’de. En samimi en net cevapları arayacak Haberi Görüntüle 'Pınar Erbaş ile Söz Sende' Habertürk TV'de başlıyor