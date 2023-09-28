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        Haberler Televizyon 'Pınar Erbaş ile Söz Sende' Habertürk TV'de başlıyor

        'Pınar Erbaş ile Söz Sende' Habertürk TV'de başlıyor

        Haberin güvenilir ismi Pınar Erbaş, gündeme dair cesur ve samimi bir programla 1 Ekim Pazar akşamı Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:09
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        'Pınar Erbaş ile Söz Sende' Habertürk TV'de başlıyor
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        'Pınar Erbaş ile Söz Sende', her hafta gündemde olan konuları ve gündem yaratan konukları ekrana taşıyor. Her konu ve konuk için 15 dakika süre ayrılan programda, Pınar Erbaş, herkesin aklından geçenleri, merak edilenleri ve hiç konuşulmayanları soruyor, hiçbir yerde duyulmamış, en samimi ve en net cevapları arıyor.

        Sanat, spor, müzik, dünyasının ünlü isimleri, bilim insanları, popüler kültürün fenomenleri ya da herkesin ilgisini çeken gündem olaylarının hiç tanımadığımız karakterleri… Bu masada her konu konuşulacak, bir gün herkes 15 dakikalığına bu masada olacak!

        Pınar Erbaş
        Pınar Erbaş

        'Pınar Erbaş ile Söz Sende', her pazar saat 23.00’te Habertürk TV’de!

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        #Pınar Erbaş ile Söz Sende
        #habertürk
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