Plevne Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

93 Harbi’nin en önemli muharebelerinden biri olan ve gerçekleşen direnişin Tür milletinde milli bir heyecan yarattığı Plevne Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Plevne kahramanı kimdir? İşte, tüm detaylar…
Plevne Savaşı nedir?
Plevne Savaşı ya da Plevne Muharebesi; 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Harbi sırasında Osmanlılara ait olan Plevne şehrinin Rus birlikler tarafından kuşatılması sonucu gerçekleşen bir savaştır. Peki, Rus ve Rumenlerden oluşan ordulara karşı şehri savunan Plevne kahramanı kimdir? Zor şartlara karşı Plevne’yi büyük bir kahramanlık göstererek savunan Osmanlı orduları komutanı Gazi Osman Paşa’dır.
Plevne Savaşı tarafları toplamda dört muharebede karşı karşıya gelmişlerdir. Peki, Plevne Savaşı kaç gün sürdü? Toplam dört ayrı muharebeden oluşan Plevne Savaşı, 145 gün sürmüştür.
- Plevne Muharebesi
93 Harbi sırasında Rus birliklerinin Balkanlarda ilerlemesi üzerine gerçekleşen ilk muharebedir. Rusları engellemek ve Niğbolu Kalesi’ni kurtarmak için yola çıkan Osman Paşa komutasındaki ordular, 7 Temmuz 1877 tarihinde Plevne’ye ulaşmıştır.
Osmanlı ordularının Plevne’de toplandığının haberini alan Ruslar, Osmanlı orduları üzerine taarruza kalkmış fakat başarılı olamamışlardır. Gerçekleşen I. Plevne Muharebesi’nde Rus birlikler çok sayıda kayıp vererek kuzeye çekilmek zorunda kalmışladır.
- Plevne Muharebesi
Rusların ikinci taarruz emriyle gerçekleşen II. Plevne Muharebesi’nde Rus birlikler yaklaşık olarak 60 bin, Osmanlı ordusu ise onun yarısı kadar askeri personele sahiptir. 18 Temmuz sabahı başlayan Rus saldırısı da Osmanlı orduları tarafından püskürtülmüştür. Muharebenin ikinci günü Osman Paşa’nın verdiği taarruz emriyle harekete geçen Osmanlı ordusu, geri çekilen Rusları bozguna uğratmıştır.
III. Plevne Muharebesi
Plevne Savaşı sırasında, Rus birliklere karşı kazanılan en büyük zafer III. Plevne Muharebesi’dir. 11 Eylül 1877 tarihinde gerçekleşen bu muharebede Ruslar yaklaşık olarak 15 bin askerini kaybetmişlerdir. Ayrıca toplam üç muharebede ölü ve yaralı olarak kayıpları 50 bine yaklaşan Ruslar, bu bölgenin savaşarak alınamayacağını anlamışlar ve taarruz etme fikrinden vazgeçmişlerdir.
- Plevne Muharebesi ve Plevne’nin Düşüşü
III. Plevne Muharebesi’nin ardından Ruslar taarruz etmeyi bırakarak şehri kuşatma altına almışlardır. Osmanlı ordusundaki erzak ve mühimmatın tükenmesi sonucu Osman Paşa Sofya’ya doğru geri çekilme kararı almıştır. Sofya’ya ulaşmak için ilk kuşatmayı yaran Osman Paşa, Plevne’den çıkmayı başarmış fakat Rus birliklerinin sayıca çok üstün olmasından dolayı Plevne’ye geri dönmüştür.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra Osman Paşa direnişin imkânsızlığını görmüş ve yanındaki komutanların da ısrarıyla 10 Aralık 1877 tarihinde teslim olmuştur.
Peki, Plevne Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Plevne Savaşı esnasında Osmanlı tahtında bulunan padişah, II. Abdülhamid’dir.
Plevne Savaşı Nedenleri
- Rusya’nın Balkanlar üzerinden ilerleyerek İstanbul ve boğazlara ulaşma düşüncesi.
- Bulgaristan ve Trakya bölgesinin kapısı olarak görülen Şıpka Geçidi’nin, Ruslar tarafından ele geçirilmek istenmesi.
- Rusya’nın yürütmekte olduğu Panslavizm politikası.
Plevne Savaşı Sonuçları
- Plevne’nin düşmesi 93 Harbi’nin kaybedilmesinin önünü açmıştır.
- Şıpka Geçidi Rus kontrolüne girmiştir.
- İstanbul’un yolu Rus ordularına açılmıştır.
- Rus birliklere teslim olan Gazi Osman Paşa, Ruslar tarafından saygın bir muamele görmüş ve savaş sonunda Osmanlı topraklarına geri dönmüştür.
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