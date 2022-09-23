Pasinler Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Anadolu’nun Türklere yurt olmasının önemli bir safhası olan ve ilk Bizans – Selçuklu savaşı olması açısından da Türk tarihinde önemli bir yeri olan Pasinler Savaşı önemi nedir? Pasinler Savaşı kaç yılında yapılmıştır? İşte, Pasinler Savaşı tarihi ile ilgili tüm detaylar…

Pasinler Savaşı Hangi Devletler Arasında Olmuştur?

Bir Selçuklu beyi olan İbrahim Yınal Bey’in Anadolu üzerine gerçekleşen akınları sonunda yaşanan Pasinler Savaşı; Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Gürcü Krallığının da Bizans İmparatorluğu ile müttefik olduğu Pasinler Savaşı tarihi, 1048’dir.

Pasinler Savaşı Tarihi

Bizans İmparatorluğu, doğu sınırında bulunan Gürcü Krallığı’nda ortaya çıkan iç mücadelelere dâhil olarak, mevcut krala karşı isyan etmiş olan IV. Liparit’e destek vermiş ve onu Bizanslı bir yönetici olarak kabul etmişlerdir.

Bizans İmparatorluğu’nun doğu sınırında meydana gelen bu gelişmelerle, Bizans İmparatorluğu ile Selçuklular komşu olmuşlardır. Bu bölgedeki Bizans gücünün ne boyutta olduğunu öğrenmek isteyen Selçuklular, 1048 yılında Anadolu üzerine bir akın gerçekleştirmiş ve bu akınların sonunda bazı Bizans kentlerini ele geçirmiştir.

Anadolu üzerine gerçekleşen bu Selçuklu akınlarından büyük bir rahatsızlık duyan Bizans imparatoru IX. Konstantinos, bölgede bir ordu oluşturmuş ve bu orduya bir Gürcü birliği de eklenmiştir. Selçuklu akınlarını durdurmak için oluşturulan Bizans-Gürcü ordusu, Pasinler Ovası’nda konuşlanarak Selçuklu ordularını beklemeye başlamışlardır.

Kutalmış ve İbrahim Yınal Bey’in komuta ettiği Selçuklu ordusu ile Bizans-Gürcü orduları 10 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovası’nda karşı karşıya gelmişler ve savaş Selçukluların galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Gerçekleşen savaşın sonunda IV. Liparit de dâhil olmak üzere birçok esir alan Selçuklu orduları aynı zamanda büyük ganimetler de elde etmiştir.