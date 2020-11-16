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ABD merkezli PNC Financial Services Group, İspanyol BBVA'nın ABD operasyonlarını 11.6 milyar dolara satın alıyor. PNC ve BBVA'dan yapılan açıklamaya göre görüşmeler devam ederken anlaşmaya çok yaklaşıldı.

PNC 6 ay önce yatırım fonu şirketi BlackRock'taki yüzde 22.4'lül hissesini 14.2 milyar dolara satmıştı.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

BBVA 2007 yılında Compass Bancshares'ı 9.6 milyar dolara satın almış ve bankayı ABD koluna çevirmişti. Reuters'a bilgi veren kaynaklar BBVA'nın hisselerinin bu yıl yüzde 36 düşmesi üzerine satışa karar verdiğini ifade etti.

BBVA'nın ABD'de 640 şubesi bulunuyor. Bunun yarısı Teksas'ta yer alırken, 170 tanesi de Arizona, Kaliforniya ve Florida'da bulunuyor. PNC'nin bu eyaletlerde perakende bankacılık faaliyeti bulunmuyor. Dolayısıyla PNC söz konusu satın almayla 4 yeni eyalete yayılma fırsatını elde edecek.