Polatlı'da can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara Polatlı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Nuh Şengün (61) yönetimindeki hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir karayolunun kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre kazada, sürücü Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybetti, G.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesine götürdü. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.