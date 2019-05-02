Van'da şüphe üzerine durdurulan minibüsten Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 göçmen çıktı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Van Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada, bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. İçerisi hınca hınç insan dolu olan minibüsün kapıları açıldı. Polis, tek tek sayarak dışarı çıkardı. Minibüsten Pakistan ve Afganistan uyruklu tam 50 kaçak göçmen çıktı.

ŞOFÖRE 5 BİN LİRA İDARİ



Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şoförüne 5 bin 10 lira idari para cezası yazıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.



Öte yandan, geçen ay Muradiye ilçesinde ise, devriye görevindeki jandarma ekipleri, 2 minibüste Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen yakalanmıştı.