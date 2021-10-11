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Polonya'da binlerce göstericiden AB yanlısı protesto

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce gösterici, Anayasa Mahkemesinin Avrupa Birliği (AB) yasalarına yönelik aldığı kararı protesto etmek ve ülkenin Birliğe olan üyeliğini desteklemek için gösteri yaptı

Polonya'da binlerce göstericiden AB yanlısı protesto
Polonya'da binler, AB üyeliğine destek için yürüdü
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AA

Başkent ile farklı kentlerde de gösteri düzenleyen protestocular, AB ve Polonya bayraklarının yanı sıra "Birlikte kalıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin, "ulusal kanunların bazı AB yasalarından üstün olduğuna ilişkin kararına" sert tepki gösteren ana muhalefet Sivil Platform Partisi Başkanı Donald Tusk da gösteriye katıldı.

AA'nın haberine göre; Tusk, burada yaptığı konuşmada, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) politikalarının Polonya'nın Avrupa'daki geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "AB'den neden ayrılmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Böylelikle demokratik kuralları herhangi bir yaptırım korkusu olmaksızın ihlal edebilecekler." dedi.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkemenin aldığı kararında, "Avrupa Adalet Divanının Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını derin endişe verici bulduğunu belirterek, "Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanının kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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