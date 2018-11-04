Portland Timbers - Kansas City Wizards maçı ne zaman?

Portland Timbers ve Kansas City Wizards, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü ABD MLS Kupası Conference Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. Portland Timbers, son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kansas City Wizards son 4 mücadelede 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Portland Timbers galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kansas City Wizards galibiyet oranı 0.00.

Portland Timbers son hafta oynanan Minnesota Stars maçında 3-2 yenildi.

Kansas City Wizards ise Philadelphia Union maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Portland Timbers, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Kansas City Wizards ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Kansas City Wizards, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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