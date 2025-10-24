Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin POTADA SÜRPRİZ İSİM! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 24 Ekim Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te eleme potası belli oldu! 24 Ekim MasterChef son eleme adayı kim olacak?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacı eleme potasına gitti. Her hafta önemli konukların ağırlandığı programda, bu haftanın konuğu ünlü şef Mehmet Akdağ (7 Mehmet) oluyor. Ünlü şef yarışmacılardan 'Sezen Pilavı' yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim olacak?" İşte 24 Ekim Cuma MasterChef'te son eleme adayı...

        Giriş: 24.10.2025 - 19:23 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:17
        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde, ödül oyununu Çağatay kazanmıştı. Yeni bölümde ise ünlü şef Mehmet Akdağ, mutfağa dair deneyimlerini yarışmacılara aktardı. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı son eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 24 Ekim Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme Eylül oldu.

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Aslı,

        Sümeyye

        Nisa

        Barış

        Çağlar

        Hakan

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Ödül oyununu kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.

