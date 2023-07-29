Prof. Dr. Durdağı: Yapay zekâ teknolojileri ile ilaç tasarlayabilecek araştırmacı eczacılar yetiştireceğiz Türkiye'de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması amacıyla kurulan bir vakıf üniversitesinin Eczacılık Fakültesi, Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi (HİTMER) ile de farklı hastalıklara karşı yeni ilaçların belirlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi. Prof. Dr. Serdar Durdağı, amaçlarının diğer Eczacılık fakültelerinden farklı olarak bilimsel çalışmalarda, yapay zekâ teknolojilerinin ilaç tasarım ve geliştirilmesine odaklanan uzman öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade etti

Üniversitenin yürütücülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2021 yılında desteklenen ve Türkiye de ilk kez kurulduğu belirtilen `Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi-HİTMER´, Tıp Fakültesi ile birlikte Eczacılık Fakültesi öğrencileri içinde önemli bilimsel projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Bu merkezde farklı hastalıklara karşı bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları yaptıklarını belirten fakülte dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, "HİTMER'de lisans, yüksek lisans, doktora, ve doktora sonrası öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası projelerimizde yer alabiliyor. Eczacılık ve tıp fakültesi öğrencilerimiz katıldıkları projeler ile kendilerini geliştirebiliyor ve ilaç geliştirmenin tüm aşamalarına burada şahit olabiliyorlar" dedi.

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"AMACIMIZ ARAŞTIRMA ODAKLI ECZACILAR YETİŞTİRMEK"

Prof. Dr. Durdağı, "Türkiye de eczacılık fakültesi mezunlarının büyük bir bölümü eczanelerde çalışmaktadır. Ancak ABD ve Avrupa´daki ülkelere baktığımızda mezunlarının önemli bir bölümünün akademi ve ilaç endüstrisi sektörlerinde istihdam edildiğini görmekteyiz. Türkiye'de araştırma- geliştirme ve bilimsel çalışmalarda yer alan eczacıların oranını arttırmak amacıyla ana amacımız araştırma odaklı eczacıların yetiştirilmesidir. Özellikle ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine dahil olmak isteyen, bilgisayar destekli ilaç tasarım ve geliştirme çalışmalarında yer alabilecek araştırmacıları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fakültemizi kurarken akademisyen kadromuzu buna yönelik olarak özenle seçtik. Araştırma odaklı bir akademisyen ağımız var. Bu nedenle öğrencilerimizi daha ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendiriyor ve hocalarımızın yürütücülüğünü yaptığı Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜSEB, BAP gibi projelerde onlara yer veriyoruz" şeklinde konuştu.

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"GELİŞTİRECEĞİMİZ İLAÇLAR KİŞİYE ÖZGÜ VE YAN ETKİLERİ AZ"

Prof. Dr. Durdağı merkezin çalışmalarına ilişkin şunları anlattı: "Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi'nde bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle geliştirilen ilaçlar rasyonel, kişiye özgü ve yan etkileri daha az oluyor. Farklı hastalıklara karşı yeni ve etkin ilaçları çok daha kısa sürede belirleyebiliyoruz. Özellikle yapay zekâ tabanlı yaklaşımlarla yeni ilaçların geliştirilmesi ve belirlenmesi bizim için çok önem arz ediyor. COVID-19'u ne kadar geride bırakmış gibi görünsek de her an yeni pandemilerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu ihtimale karşı daha etkili, hızlı ve doğru ilaçların geliştirilmesi için burada çalışmalar yapıyoruz. HİTMER'de lisans, yüksek lisans, doktora, ve doktora sonrası öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası projelerde yer alabiliyor. Eczacılık ve tıp fakültesi öğrencilerimiz katıldıkları projeler ile kendilerini geliştirebiliyor ve ilaç geliştirmenin tüm aşamalarına burada şahit olabiliyor. Eczacılık Fakültemizin vizyonu akademik kariyer düşünen ve Ar-Ge çalışmalarında yer almak isteyen öğrenciler yetiştirmektir.

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"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİRÇOK KURUM İLE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ile bilimsel işbirlikleri yaptıklarını belirten Prof. Dr. Durdağı sözlerini şöyle devam etti: "Birinci yıldan itibaren öğrencilerimiz mezun olduklarında en az bir programlama diline hakim olsun diye üniversitemizin yapay zeka mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümleriyle iş birliği yapıyoruz. Fakültemizin birinci yılında kodlamaya dair bilgilerini ve tecrübelerini artırıyoruz. 2´inci ve 3'üncü yıllarında ise kodlama ile öğrendikleri bilgileri yeni ilaçların tasarım ve geliştirmesi kapsamında rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunun dışında zorunlu olarak ders programına koyduğumuz moleküler modelleme ve moleküler simülasyonlar gibi derslerimiz var."