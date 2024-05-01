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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Taşova: Sivrisinek salgın hastalıklara yol açabilir

        Prof. Dr. Taşova: Sivrisinek salgın hastalıklara yol açabilir

        Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sıcaklığın artmasıyla birlikte sinek popülasyonunun artığını belirterek, "Bu konuya ciddi bir şekilde sistematik olarak eğinilmesi gerekiyor, aksi halde salgın hastalıklara yol açabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:40
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        Prof. Dr. Taşova: Sivrisinek salgın hastalıklara yol açabilir
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        Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonun da artış meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Sivrisinekler çeşitli mikropların taşıyıcısıdır. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonun arttığını gözlemliyoruz. Özellikle deprem bölgesinde salgın hastalıklara yol açabilir. Bu konuya ciddiyetle ve sistematik olarak eğilmek gerekiyor. Zamanında yapılan müdahaleler önemlidir. Örneğin larva dönemini kaçırmadan belediyelerimiz ve Sağlık Bakanlığımız ortaklaşa çalışmalarla önlem alabilir” diye konuştu.

        Sinekten geceleri uyuyamadıklarını söyleyen Fatma Keser, “Havalar ısında sinekler hemen çıktı. Her yıl aynı şey neden bununla mücadele edilmiyor anlaşılır gibi değil. Bence böyle giderse salgın kapıda. Bu konuda belediyeleri, Sağlık Bakanlığını ve diğer tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.

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