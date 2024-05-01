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        Haberler BBC Diğer Kuraklık Filipinler'de 300 yıllık kasabanın kalıntılarını gün yüzüne çıkardı

        Kuraklık Filipinler'de 300 yıllık kasabanın kalıntılarını gün yüzüne çıkardı

        Filipinler'deki kavurucu sıcaklıklar büyük bir barajı kısmen kurutunca, yaklaşık 300 yıllık bir kasabanın kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 01.05.2024 - 07:54 Güncelleme: 01.05.2024 - 07:54
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        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
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        Kuraklık

        Getty Images

        Filipinler'deki kavurucu sıcaklıklar büyük bir barajı kısmen kurutunca, yaklaşık 300 yıllık bir kasabanın kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı.

        Pantabangan kasabası 1970'lerde bir baraj gölü inşa etmek için sular altında bırakıldı.

        Ancak çok nadir de olsa, havanın kuru ve sıcak olduğu zamanlarda su yüzüne çıkıyor.

        Şu an ülkenin neredeyse yarısı kuraklık yaşıyor ve sıcaklıklar birçok bölgede yüksek seviyelerde.

        Ülkedeki barajları işleten devlet dairesinde mühendis olan Marlon Paladin, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, barajın inşasından bu yana kasabanın ilk kez bu kadar uzun süre su üstünde kaldığını söyledi.

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        Aşırı sıcaklar, milyonlarca kişinin günlük yaşamını sekteye uğrattı. Okullar günlerce tatil edildi, ofis çalışanlarına evden devam etmeleri söylendi.

        Resmi meteoroloji kurumu Pagasa'dan Meteorolog Benison Estareja BBC’ye, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da yükselebileceğini söyledi.

        Estareja, "İklim değişikliğinin Filipinler üzerindeki genel etkisi artan sıcaklıklar. Şu an hissettiğimiz olduğumuz sıcaklık, önümüzdeki günlerde istikrarlı bir şekilde artabilir" dedi.

        Kuraklık

        Getty Images

        Filipinler’de, sıcak ve kuru geçen mevsimin etkisi El Nino veya Büyük Okyanus’taki yüzey sularının aşırı ısınması nedeniyle daha da şiddetli hissediliyor.

        Takımada ülkesinin doğu kıyısının tamamı Büyük Okyanus’a bakıyor.

        Güneydoğu Asya ülkesi, dünyada iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla risk altında olan ülkelerden biri. Yağışlı mevsimi, tarihteki en güçlü fırtınalardan biri olan, 2013'teki Süper Tayfun Haiyan gibi devasa fırtınalara neden olabiliyor.

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        Estareja, "Pantabangan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere baraj seviyelerinin düşeceğini anlıyoruz" dedi.

        Resmi verilere göre buradaki su seviyesi, normal seviyesi olan 221 metreden yaklaşık 50 metre azaldı.

        Paladin, AFP'ye verdiği demeçte, bölgenin neredeyse hiç yağmur almaması nedeniyle harabelerin Mart ayında yeniden yüzeye çıkmaya başladığını söyledi.

        Kalıntıların yeniden ortaya çıkması turistleri başkent Manila'nın yaklaşık 202 kilometre kuzeyinde bulunan kasabaya çekti.

        Filipinler

        Getty Images

        Filipinler'in yanı sıra Bangladeş'te de okullar tatil edildi, bu karar 33 milyon öğrenciyi etkiledi.

        Sağlık Bakanlığı, Tayland'da bu yıl Ocak ve 17 Nisan arasında 30 kişinin sıcak çarpmasından öldüğünü, bu rakamın 2023 yılının tamamında 37 olduğunu açıkladı. Sınırın öte yanı Myanmar’da sıcaklıklar 45 derecenin üzerine çıktı.

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