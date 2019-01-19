Fransa Ligue 1'in yenilgisiz lideri PSG, konuk ettiği Guingamp'ı darmadağın etti. Rakibine Fransa Lig Kupası'nda 10 gün önce 2-1 yenilerek elenen Paris temsilcisi rakibini 9-0 mağlup ederek bu seneki 17. galibiyetini aldı.

Ev sahibinin gollerini 11. ve 68. dakikalarda Neymar, 37, 45 ve 80'de hat-trick yapan Mbappe, 59. ve 66. dakikalarda Edinson Cavani kaydetti.