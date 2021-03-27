Pudra şekeri, şekerin ufalanarak bir miktar mısır nişastasıyla toz kıvamına getirilmiş halidir. Türk mutfağında tatlı ve böreklerde yaygın olarak kullanılan bir besin maddesidir. Pudra şekeri içindekiler; şeker, nişasta, topaklanma önleyici (trikalsiyum fosfat),aroma verici maddeler vardır. Kurabiye, tatlı, sos ve daha pek çok tarifte kullanılan pudra şekerleri mutfakta olmazsa olmazlardandır. Kilitli ambalajı sayesinde uzun süre saklama şansınız vardır.

KULLANIM ALANLARI

Kek,kurabiye,pasta,krema,sütlü tatlı,meyve salatalarının yapımı ve süslemesinde kullanabilirsiniz.