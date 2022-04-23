Putin'den sağlık sorunu iddialarına fotoğraflı yanıt 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile olan görüşmesinde sürekli olarak masanın ucunu tutması dikkatlerden kaçmamış ve ifadeleri uzmanlar tarafından 'hastalık' olarak yorumlanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu sonrası gelen bu ilk yakın plan karelerde Putin’in sık nefes aldığı da yine gazeteciler ve beden dili uzmanları tarafından ifade edilmişti. Dakikada 40 kez hızla nefes aldığını tespit eden uzmanlar, bunun KOAH habericisi olabileceğini söylemişti. Ancak masanın ucunun sürekli tutması ise Parkinson olabileceği ihtimallerini artırmıştı.

PUTIN O İDDİALARI YALANLADI

Ancak Putin, olayın ne olduğunu belirtmeden Güvenlik Konseyi sırasında o iddiaları yalanlamış oldu.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını yöneten Putin, 24 saat içerisinde çok farklı bir imaj sergileyerek daha dinç ve sağlıklı bir görüntü verdi.

Putin'in konseyden birçok karesinin paylaşılması da Kremlin'in dillendirmeden iddiaları yalanlama ve tartışmaları sonlandırmaya yönelik bir hamlesi olarak yorumlandı.