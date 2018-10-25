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Putin'den ulusal kalkınma hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev'in de katıldığı Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında Rusya’nın yeni hedeflerini anlattı.

25.10.2018 - 10:01 | Güncelleme: İHA

Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, bakanlar kurulu üyeleri, bölge valileri ve başta Moskova olmak üzere birçok önemli şehrin belediye başkanları katıldı. Toplantının Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un sunumuyla başlamasının ardından Rus lider Vladimir Putin konuşma yaptı. Putin’in konuşmasının ardından toplantıda sosyal, teknoloji, ekonomi, ulaşım, altyapı, ekoloji, kültür, emlak sektörü, çevre ve dijital çağ konuları ele alındı.

"KİMSE UYUMASIN, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIN" 

Putin’in toplantıda yaptığı konuşma kurulun tüm üyelerine uyarı niteliğinde oldu. Stratejik ve kalkınma konularında görüşlerini dile getiren Putin, tüm konsey üyelerinin daha fazla çalışması gerektiğini söyleyerek, "Ulusal projeler vatandaşlarımızı bir arada tutmak için tasarlandı. Bu projeler ülkemiz tarihinde dönüm noktası. Bu konu hakkında daha önce fikirlerimi aktarmıştım. Hiç kimse görevinde uyumasın, her zamankinden daha fazla çalışsın" dedi.

"DÜNYA LİDERİ OLMAK İÇİN ATILIM YAPMALIYIZ" 

Putin, ulusal projelerin önemine vurgu yaparak, "Önümüzdeki yıllarda ekonomi, altyapı, teknoloji, bilim ve sosyal alanda gerçek bir atılım yapmalıyız. Herşeyden önce Rus vatandaşlarının refahını ve yaşam kalitesini arttırmak için ülkede rekabet gücünü arttırmak, bireylerin kendisini geliştirmesini sağlamak ve Rusya’nın tüm dünyada geleceği belirleyen alanlarda lider olması bizim tarihsel görevimizdir. Bu nedenle şehirlerde ve köylerde okullar, anaokulları, hastaneler, sosyal kurumlar, yollar ve birçok yatırımlar gerçekleşiyor" ifadelerinde bulundu.

"SAVUNMA VE SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIK GEREKİYOR" 

Putin özellikle savunma sanayinin önemine dikkat çekerek, “Dünya sisteminin bir parçası olmamız gerekiyor. Fakat yatırımları ülkeye, paranın ülke içerisinde kullanılması gerekiyor. Bunu için savunma sanayinde üretimi arttırmak ve geliştirmek gerekiyor. Ayrıca sanayi üretimlerimizi arttırmamız gerekiyor. Ulusal projelerin gerçekleşmesi için sanayi ve ticaret bakanlığının AR-GE merkezlerinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve mühendislik araçlarının alanlarının belirlenmesi için çalışma yapması gerekiyor. Kalkınma bankasının görevi bu projelere finansman sağlamak” şeklinde konuştu.

ULUSAL PROJELERE 28 TRİLYON RUBLE KAYNAK 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projeler ile ilgili bütçeye değinerek, "6 yıl içinde ulusal projelerin gerçekleşmesi için 28 trilyon ruble kaynak ayrıldığını belirtmek isterim. Bu kaynakları oluşturmak için uzun süre çalıştık. Ulusal projelerin tümünde VEB, Gazprom, Rostec, Rostelecom, Rosneft, Rosatom gibi devlete ait kuruluşlar ve yöneticileri yer alacaktır. Devlete ait kuruluşlar bu projelerin gerçekleşmesi için finansal, teknolojik, bilimsel ve personel katkıları sağlayacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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