Queen of the South - Stranraer karşılaşma önü

Queen of the South ve Stranraer, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup G maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Queen of the South son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stranraer son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queen of the South kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Stranraer sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Queen of the South son hafta oynanan Stranraer maçında 2-0 kazandı.

Stranraer, Queen of the South karşılaşmaında 2-0 yenildi.