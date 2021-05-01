İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2021 yılında Nisan ayında başladı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Bayram tatili kaç gün olacak? Dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ